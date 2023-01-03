Российский ракетный удар разрушил арену хоккейного клуба "Донбасс"
Российский ракетный удар разрушил арену хоккейного клуба "Донбасс"
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В результате ракетного удара по арене "Альтаир" пострадали два человека.
Ледовая арена, расположенная в городе Дружковка Донецкой области, полностью разрушена. Ранее она использовалас хоккейным клубом "Донбасс" и детскими школами по хоккею и фигурному катанию. Минобороны РФ сообщило об уничтожении «скопления военной техники» украинских сил в этом месте.
Момент удара, предположительно, попал в прямой эфир новостей монакского телеканала TMC.