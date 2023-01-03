Обстрел солдат в Макеевке: последствия удара, заявления сторон и траурные акции в России

11 минут назад

Здание ПТУ-19 в Макеевке разрушено практически полностью в результате ударов ВСУ в новогоднюю ночь. Украинская сторона утверждает, что там погибли сотни российских мобилизованных.В Минобороны РФ признали гибель 63 военных, не уточнив из какого они региона и являлись ли мобилизованными. Несмотря на это в Самаре и других городах России 3 января прошли траурные акции памяти погибших в Макеевке.Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: