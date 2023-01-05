"Домик хоббита" или "ковчег"? Какие убежища от российских ударов строят украинцы

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"Домик хоббита" или "ковчег"? Какие убежища от российских ударов строят украинцы

13 минут назад

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После февральского российского вторжения многие украинцы задумались о строительстве собственных убежищ от ракетных ударов, артиллерийский обстрелов и уличных боев.

На фоне растущего спроса строительные компании предлагают различные варианты укрытий – от бетонных мобильных модулей, которые стыкуются, как конструктор, до полностью автономных бомбоубежищ в подвалах частных домов.

Видео корреспондента Би-би-си Дмитро Власова о том, как утроены изнутри украинские частные убежища.

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