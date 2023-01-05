Путин приказал прекратить огонь в Украине на Рождество. Что думают об этом жители Киева?

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Путин приказал прекратить огонь в Украине на Рождество. Что думают об этом жители Киева?

8 минут назад

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Президент России приказал прекратить огонь по случаю Рождества по всей линии соприкосновения в Украине. Ранее к такому шагу призвал глава Русской православной церкви патриарх Кирилл.

Представители украинских властей назвали это лицемерием.

Верят ли обещаниям Москвы жители украинской столицы? С прохожими поговорили журналисты Reuters.Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: