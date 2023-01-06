"Тела людей валяются вдоль дорог и в лесах". Как ищут и опознают убитых военных в Украине

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"Тела людей валяются вдоль дорог и в лесах". Как ищут и опознают убитых военных в Украине

30 минут назад

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Добровольцы гуманитарной миссии "Черный Тюльпан" прочесывают линию фронта в поисках погибших солдат, чтобы вернуть семьям тела их близких. Эта работа опасна не только из-за близости зоны боевых действий - рядом с останками часто находят неразорвавшиеся боеприпасы и мины-ловушки.

Погибших солдат опознают по шевронам, документам и идентификаторам. Однако украинские военные заявляют, что процесс идентификации российских солдат усложняют их же сослуживцы из ВС РФ, которые после смерти военных снимают с них все опознавательные знаки. В то же время украинцы отмечают, что среди погибших россиян становится больше мобилизованных - их находят в гражданских свитерах, шерстяных носках, скудно экипированных.

Генштаб Украины оценивает потери Москвы более чем в 100 тыс. человек убитыми. Министерство обороны России последний раз отчитывалось о потерях 21 сентября, сообщив о гибели 5937 человек. На основе открытых источников Би-би-си совместно с изданием "Медиазона" (признано в России "иноагентом") и командой волонтеров удалось установить имена более 11 тысяч российских военных, погибших на войне в Украине. В их числе - 539 мобилизованных.Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: