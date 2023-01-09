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Битва за Бахмут. Как украинская армия держит оборону города

23 минуты назад

Самые ожесточенные бои проходят вокруг города Бахмута на востоке Донецкой области, где обе стороны несут огромные потери. Каждая сторона пытается вымотать другую. Это схватка на выносливость.

Россия прилагает все усилия, чтобы захватить Бахмут - в надежде, что это может привести к падению Славянска и Краматорска, двух важных городов на Донбассе, которые все еще находятся под украинским контролем. Но украинские силы пока удерживают позиции.