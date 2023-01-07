"Рождественское перемирие": продолжаются обстрелы Бахмута, есть погибшие

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"Рождественское перемирие": продолжаются обстрелы Бахмута, есть погибшие

18 минут назад

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Российские войска продолжают обстреливать Бахмут, вокруг которого идет самые напряженные бои.

Взрывы были слышны 6, и 7 января, несмотря на предложенное РФ прекращения огня на время празднования православного Рождества. Украинская сторона не приняла этого предложения, назвав его «лицемерием».

Генпрокуратура Украины сообщила, что в результате обстрела 6 февраля два человека погибли, 13 ранены. Начато досудебное расследование произошедшего. Они считают это уголовным преступлением: нарушением законов и обычаев войны.

Минобороны РФ утверждает, что продолжает соблюдать собственное обещание о прекращении огня. Единственное, что допускают российские военные - ответы на артиллерийский огонь ВСУ.