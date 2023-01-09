Погромы в Конгрессе, Верховном суде и президентском дворце Бразилии. Видео
Погромы в Конгрессе, Верховном суде и президентском дворце Бразилии. Видео
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В Бразилии 8 января сторонники бывшего президента Жаира Болсонару ворвались в Конгресс, президентский дворец и Верховный суд. Это произошло через неделю после инаугурации нового президента страны Лулы да Силвы.
Демонстранты, поддерживающие Болсонару и его крайне правую политику, отказались признать его поражение на выборах. Они устроили погромы и выстроили баррикады в захваченных зданиях, нападали на полицейских и закидывали их камнями и палками.
Для подавления беспорядков в столице Бразилиа объявили режим чрезвычайной ситуации и задействовали федеральные военные силы. Против протестующих использовали водометы, слезоточивый газ, шумовые и световые гранаты.