Погромы в Конгрессе, Верховном суде и президентском дворце Бразилии. Видео

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Погромы в Конгрессе, Верховном суде и президентском дворце Бразилии. Видео

32 минуты назад

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В Бразилии 8 января сторонники бывшего президента Жаира Болсонару ворвались в Конгресс, президентский дворец и Верховный суд. Это произошло через неделю после инаугурации нового президента страны Лулы да Силвы.

Демонстранты, поддерживающие Болсонару и его крайне правую политику, отказались признать его поражение на выборах. Они устроили погромы и выстроили баррикады в захваченных зданиях, нападали на полицейских и закидывали их камнями и палками.