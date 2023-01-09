"Операция возмездия" России. Видео западных журналистов с места удара по Краматорску
"Операция возмездия" России. Видео западных журналистов с места удара по Краматорску
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Российское министерство обороны выступило с заявлением, в котором назвало обстрел Краматорска "операцией возмездия" в ответ на удар по военному общежитию в Макеевке в новогоднюю ночь. Тогда Москва признала гибель 89 военных, а в ВСУ заявили о сотнях погибших.
"В результате массированного ракетного удара по данным пунктам временной дислокации подразделений ВСУ уничтожено более 600 украинских военнослужащих", - заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков.
В Киеве эти утверждения назвали ложью и "информационной операцией", а журналисты западных СМИ не нашли на месте удара в Краматорске никаких свидетельств гибели украинских военных.