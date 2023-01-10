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Битва за Соледар. История беженки

час назад

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Бои за Соледар усиливаются с конца декабря. 9 января представитель минобороны Украины Анна Маляр заявила, что российская армия перебросила "дополнительные штурмовые отряды" и "начала мощный штурм" Соледара. Город находится очень близко к Бахмуту, который российские военные штурмуют более полугода.