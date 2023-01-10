Скандальные мемуары принца Гарри - шесть громких признаний

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Скандальные мемуары принца Гарри - шесть громких признаний

48 минут назад

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Во вторник в Великобритании в официальную продажу поступила книга “Запасной” - мемуары принца Гарри, герцога Сассекского. С полуночи к некоторым книжным магазинам выстроились очереди.

Откровенные признания и отрывки из книги попали в прессу за неделю до официальной публикации и не сходят с главных полос британских газет. А сам автор раздает громкие интервью британским и американским телеканалам, разоблачая своих королевских родственников и британскую прессу.

Некоторые высказывания неоднозначно восприняли не только представители королевской семьи, но и британские венные, а также представители Талибана (террористическая организация, запрещенная в России).Чтобы вы могли продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: