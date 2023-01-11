Соледар: как выглядят бои в городе и что говорят стороны

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Соледар: как выглядят бои в городе и что говорят стороны

52 минуты назад

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Минобороны России заявило, что Соледар блокирован российскими десантниками с севера и юга, а внутри города идут бои. Ранее основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что город полностью взят под контроль его бойцами. ВСУ это отрицают.