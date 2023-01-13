"Кровавый январь" в Казахстане. Что произошло с жертвами?

час назад

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Автор фото, Photoshot Подпись к фото, Айкоркем Мельдехан погибла 7 января 2022, когда машину, в которой она ехала с семьей, обстреляли силовики. Ермек Абдрешев (на фото справа) вышел на митинг в центре Алматы 5 января 2022 года, был ранен и почти полностью лишился зрения.

В январе 2022 года в Казахстане начались протесты. Они начались из-за повышения цен на газ, но вскоре переросли в антиправительственные митинги по всей стране.

Эти несколько дней в историю страны вошли как «Qandy Qantar» - кровавый январь. Тогда, только по официальным данным, погибло более 200 человек. Более 4000 пострадало.

Би-би-си поговорила с Айдосом Мелдеханом, чья четырехлетняя дочь Айкоркем погибла в автомобиле, когда он был обстрелян полицейскими 7 января. А также с Ермеком Абдрешевым, который потерял глаз и ослеп, оказавшись в центре Алматы 5 января 2022 года.

Автор: Юлия Умнякова