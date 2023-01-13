"Кровавый январь" в Казахстане. Что произошло с жертвами?
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В январе 2022 года в Казахстане начались протесты. Они начались из-за повышения цен на газ, но вскоре переросли в антиправительственные митинги по всей стране.
Эти несколько дней в историю страны вошли как «Qandy Qantar» - кровавый январь. Тогда, только по официальным данным, погибло более 200 человек. Более 4000 пострадало.
Би-би-си поговорила с Айдосом Мелдеханом, чья четырехлетняя дочь Айкоркем погибла в автомобиле, когда он был обстрелян полицейскими 7 января. А также с Ермеком Абдрешевым, который потерял глаз и ослеп, оказавшись в центре Алматы 5 января 2022 года.
Автор: Юлия Умнякова
Продюсер: Наргиза Рыскулова