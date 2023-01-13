Новые немецкие гаубицы под Соледаром: как их используют военные ВСУ

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Новые немецкие гаубицы под Соледаром: как их используют военные ВСУ

37 минут назад

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Германия поставила Украине самоходки Panzerhaubitze 2000. Это одни из лучших самоходных артиллерийских установок в мире.

Особенность Panzerhaubitze 2000 (Pzh 2000) - высокий темп огня. Она может выстрелить десять снарядов в минуту и быстро покинуть позицию, прежде чем противник накроет ее ответным огнем.

Бортовой компьютер автоматически рассчитывает траекторию полета снаряда. Он может получать информацию из внешних источников и сразу же вносить коррективы в наводку. Это и ускоряет, и упрощает работу наводчика.

Для российских войск эти САУ - опасный противник. Артиллеристы стараются уничтожить Pzh 2000 каждый раз, когда засекают их позицию.