Истории пострадавших во время попадания российской ракеты в многоэтажку в Днепре

Истории пострадавших во время попадания российской ракеты в многоэтажку в Днепре

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14 января по время обстрелов Россией Украины, ракетa попала в многоэтажный жилой дом на набережной Победы в Днепре. Практически полностью разрушен один подъезд.

Как минимум 40 человек - в том числе трое детей - погибло, десятки числятся пропавшими без вести. Более тысячи человек остались без крыши над головой.