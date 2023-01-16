Истории пострадавших во время попадания российской ракеты в многоэтажку в Днепре

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Истории пострадавших во время попадания российской ракеты в многоэтажку в Днепре

час назад

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14 января по время обстрелов Россией Украины, ракетa попала в многоэтажный жилой дом на набережной Победы в Днепре. Практически полностью разрушен один подъезд.