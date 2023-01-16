Истории пострадавших во время попадания российской ракеты в многоэтажку в Днепре
Истории пострадавших во время попадания российской ракеты в многоэтажку в Днепре
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14 января по время обстрелов Россией Украины, ракетa попала в многоэтажный жилой дом на набережной Победы в Днепре. Практически полностью разрушен один подъезд.
Как минимум 40 человек - в том числе трое детей - погибло, десятки числятся пропавшими без вести. Более тысячи человек остались без крыши над головой.