"Места целого не было". Рассказы пострадавших о пытках в Херсоне

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"Места целого не было". Рассказы пострадавших о пытках в Херсоне

54 минуты назад

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По данным прокуратуры Херсонской области, за время оккупации более 1000 мирных жителей региона были нелегально задержаны. Многие из них подверглись пыткам со стороны российских военных.

Жертвы говорят об избиениях, унижениях, пытках водой и током и бесчеловечном обращении. А в прокуратуре считают, что в камерах пыток незаконными допросами занимались специально обученные подразделения российских вооруженных сил.