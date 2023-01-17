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“Я вывезла тело сына в багажнике“. Истории матерей украинских военных

43 минуты назад

Жительницы Винницы Людмила Куприйчук и Наталья Карпова друг с другом не знакомы, но их трагические истории очень схожи. Они обе потеряли на войне сыновей и сами нашли и увезли их тела с мест гибели. Обстоятельства, при которых им удалось это сделать, могут шокировать.