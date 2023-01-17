“Я вывезла тело сына в багажнике“. Истории матерей украинских военных
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Жительницы Винницы Людмила Куприйчук и Наталья Карпова друг с другом не знакомы, но их трагические истории очень схожи. Они обе потеряли на войне сыновей и сами нашли и увезли их тела с мест гибели. Обстоятельства, при которых им удалось это сделать, могут шокировать.
В первые недели оккупации Херсона Людмиле удалось прорваться на подконтрольную россиянам территорию и забрать оттуда тело погибшего сына Максима.
Наталья сумела отыскать тело своего сына Романа прямо на поле боя только после освобождения территории Харьковской области.
Корреспонденты Би-би-си побывали в Виннице, где живут обе матери, чтобы встретиться с ними и записать их истории.
Над материалом работали Анастасия Грибанова, Иван Ермаков, Клэр Пресс.