"Нас обещаниями успокаивают". Жители и власти Бородянки о восстановлении города
"Нас обещаниями успокаивают". Жители и власти Бородянки о восстановлении города
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Серьезно пострадавший в начале войны город Бородянка вернулась под контроль Украины еще в апреле. По словам исполняющего обязанности мэра Георгия Ерко, в Бородянке до сих пор более 70 поврежденных и нуждающихся в ремонте многоквартирных домов.
В ряде квартир зимой остались жить люди.
Власти говорят, что делают для ремонта все, что могут в условиях войны.
Но некоторые жители указывают на то, что несмотря на заявленные и выделенные средства, восстановительные работы ведутся чрезвычайно медленно.