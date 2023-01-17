"Нас обещаниями успокаивают". Жители и власти Бородянки о восстановлении города

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"Нас обещаниями успокаивают". Жители и власти Бородянки о восстановлении города

29 минут назад

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Серьезно пострадавший в начале войны город Бородянка вернулась под контроль Украины еще в апреле. По словам исполняющего обязанности мэра Георгия Ерко, в Бородянке до сих пор более 70 поврежденных и нуждающихся в ремонте многоквартирных домов.

В ряде квартир зимой остались жить люди.

Власти говорят, что делают для ремонта все, что могут в условиях войны.