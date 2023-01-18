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Крушение вертолета в Броварах. Видео

56 минут назад

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В украинских Боварах вертолет службы по чрезвычайным ситуациям Украины упал рядом с детским садом и жилыми домами. Погибли уже как минимум 18 человек. Ранены по меньшей мере 25 человек, включая 10 детей.