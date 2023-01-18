Крушение вертолета в Броварах. Видео
Крушение вертолета в Броварах. Видео
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В украинских Боварах вертолет службы по чрезвычайным ситуациям Украины упал рядом с детским садом и жилыми домами. Погибли уже как минимум 18 человек. Ранены по меньшей мере 25 человек, включая 10 детей.
На борту вертолета находилось руководство МВД Украины: Министр Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович. Все они погибли.
Причины крушения вертолета пока неизвестны.