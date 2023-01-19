Великобритания: путешествие по самым удивительным местам страны | Документальный фильм Би-би-си

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Великобритания - крошечная, но очень разнообразная страна.

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В самый разгар пандемии актриса и телеведущая Джоанна Ламли отправляется в эпическое и очень личное путешествие по родной Великобритании.

Она объедет самые разные уголки Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, познакомит нас с природными красотами и удивительными достопримечательностями этой многогранной страны. Мы побываем в местах, где снимали "Игру престолов", где Брэм Стокер писал своего "Дракулу", а Беатрис Поттер - истории про Кролика Питера.

От Гебридских островов до графства Корнуолл, от "английской Ривьеры" до Шотландского нагорья, отправляйтесь с нами в путешествие по этому крошечному, но удивительно разнообразному острову.