Яйцо: самое совершенное творение природы | Документальный фильм Би-би-си
Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.
Российские власти блокируют доступ к контенту Русской службы Би-би-си. Если вы зашли на сайт при помощи VPN и испытываете трудности с просмотром наших документальных фильмов, зайдите на наш канал в YouTube. Пожалуйста, помните, что в связи с лицензионными ограничениями фильмы доступны для просмотра в следующих странах: Россия, Украина, Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
Птичье яйцо - одно из самых удивительных творений природы.
Эта поразительная структура защищает новую жизнь от окружающего мира, при этом позволяя ей дышать. Оно достаточно крепкое, чтобы выдерживать вес высиживающего его родителя, но при этом достаточно хрупкое, чтобы птенец мог разбить его изнутри. Но как оно получается? И почему вообще птицы откладывают яйца?
Шаг за шагом, от зарождения новой жизни до вылупления птенца, Дэвид Аттенборо расскажет нам об этом чуде природы.
Русская служба Би-би-си имеет право на распространение этого документального фильма исключительно на территории России, Украины, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы,Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.