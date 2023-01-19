Яйцо: самое совершенное творение природы | Документальный фильм Би-би-си

час назад

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Подпись к фото, По мнению многих ученых, яйцо - самое совершенное творение природы

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Птичье яйцо - одно из самых удивительных творений природы.

Эта поразительная структура защищает новую жизнь от окружающего мира, при этом позволяя ей дышать. Оно достаточно крепкое, чтобы выдерживать вес высиживающего его родителя, но при этом достаточно хрупкое, чтобы птенец мог разбить его изнутри. Но как оно получается? И почему вообще птицы откладывают яйца?

Шаг за шагом, от зарождения новой жизни до вылупления птенца, Дэвид Аттенборо расскажет нам об этом чуде природы.