Три месяца в аэропорту: что ждет россиян, бежавших от мобилизации в Корею

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Три месяца в аэропорту: что ждет россиян, бежавших от мобилизации в Корею

14 минут назад

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Пятеро россиян бежали от мобилизации в Южную Корею и запросили политическое убежище. Минюст страны в убежище им отказал, потому что считает, что уклонение от призыва в армию на родине не является уважительной причиной для предоставления статуса беженца.