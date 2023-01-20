Три месяца в аэропорту: что ждет россиян, бежавших от мобилизации в Корею
Три месяца в аэропорту: что ждет россиян, бежавших от мобилизации в Корею
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Пятеро россиян бежали от мобилизации в Южную Корею и запросили политическое убежище. Минюст страны в убежище им отказал, потому что считает, что уклонение от призыва в армию на родине не является уважительной причиной для предоставления статуса беженца.
Пока решение оспаривается в суде, россияне живут в аэропорту города Инчхон недалеко от Сеула. Если они проиграют суд, их ждет депортация в Россию.