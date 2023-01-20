Военная техника на крышах Москвы?
Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.
В сети публикуют кадры, на которых - во всяком случае так кажется на первый взгляд - на крыши домов в Москве устанавливают зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1".
Русская служба Би-би-си не может подтвердить, когда были сделаны эти снимки и установить их подлинность.
“Панцирь-С1" предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения. Российские телеграм-каналы сообщают также и о других площадках в Москве и вокруг столицы, где в последнее время якобы появились комплексы ПВО.
На момент публикации ни минобороны России, ни мэрия Москвы никаких заявлений по этому поводу не делали. Член оборонного комитета Госдумы Евгений Лебедев предположил, что кадры с техникой на крышах в Москве - это "фейки".