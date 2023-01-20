Военная техника на крышах Москвы?

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Военная техника на крышах Москвы?

15 минут назад

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В сети публикуют кадры, на которых - во всяком случае так кажется на первый взгляд - на крыши домов в Москве устанавливают зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1".

Русская служба Би-би-си не может подтвердить, когда были сделаны эти снимки и установить их подлинность.

“Панцирь-С1" предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения. Российские телеграм-каналы сообщают также и о других площадках в Москве и вокруг столицы, где в последнее время якобы появились комплексы ПВО.