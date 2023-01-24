"Люди за хлеб, за воду готовы рыдать". Истории посетителей рынка в Часовом Яре около Бахмута
"Люди за хлеб, за воду готовы рыдать". Истории посетителей рынка в Часовом Яре около Бахмута
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На рынок в город Часов Яр приезжают люди из Бахмута, он находится в 12 км. Это едва ли не единственное место в этом районе, где можно купить продукты или необходимые товары.
Бои за Бахмут идут с мая 2022 года и сейчас усиливаются.Украинский генштаб в сводке на утро 23 января косвенно подтвердил, что российские войска как минимум близки к тому, чтобы взять Бахмут в оперативное окружение, то есть перерезать основные пути к нему.