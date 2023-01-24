"Люди за хлеб, за воду готовы рыдать". Истории посетителей рынка в Часовом Яре около Бахмута

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"Люди за хлеб, за воду готовы рыдать". Истории посетителей рынка в Часовом Яре около Бахмута

43 минуты назад

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На рынок в город Часов Яр приезжают люди из Бахмута, он находится в 12 км. Это едва ли не единственное место в этом районе, где можно купить продукты или необходимые товары.