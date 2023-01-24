Интервью c Рубеном Варданяном: о блокаде Нагорного Карабаха и связях с Путиным

Интервью c Рубеном Варданяном: о блокаде Нагорного Карабаха и связях с Путиным

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Рубен Варданян, премьер-министр самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики, ответил на вопросы Би-би-си в программе HardTalk.