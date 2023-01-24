Интервью c Рубеном Варданяном: о блокаде Нагорного Карабаха и связях с Путиным
Интервью c Рубеном Варданяном: о блокаде Нагорного Карабаха и связях с Путиным
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Рубен Варданян, премьер-министр самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики, ответил на вопросы Би-би-си в программе HardTalk.
Нагорный Карабах. Война без конца | Документальный фильм Би-би-си
Документальный фильм Би-би-си о конфликте, который длится десятилетия.