"Всё выгребли, в Россию увезли". Как айфоны и машины попадают в Россию несмотря на санкции
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На рынке мобильной электроники в Астане с россиянами сотрудничает практически каждый второй. "Отправки в Россию? - переспрашивает Темирлан, - Да у меня вся телефонная книжка забита: "Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург…" В месяц продаем 300-400 телефонов".
Местные предприниматели рассказывают, что граждане России приезжают в Казахстан за товарами всех категорий - конфетами, кока-колой, айфонами, автозапчастями, автомобилями и даже за строительной техникой. "Казахстан - это входные ворота сейчас", - рассказывают они.
Русская служба Би-би-си съездила в Казахстан, чтобы разобраться, как работают схемы параллельного импорта из Казахстана в Россию.
Авторки: Анастасия Стогней, Анастасия Платонова
Съемка: Владимир Комиссаров
Монтаж: Владимир Комиссаров, Анастасия Платонова
Звук и цветокоррекция: Владимир Комиссаров
Редакторка: Мария Заходяйченко