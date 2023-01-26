"Всё выгребли, в Россию увезли". Как айфоны и машины попадают в Россию несмотря на санкции

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"Всё выгребли, в Россию увезли". Как айфоны и машины попадают в Россию несмотря на санкции

19 минут назад

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На рынке мобильной электроники в Астане с россиянами сотрудничает практически каждый второй. "Отправки в Россию? - переспрашивает Темирлан, - Да у меня вся телефонная книжка забита: "Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург…" В месяц продаем 300-400 телефонов".

Местные предприниматели рассказывают, что граждане России приезжают в Казахстан за товарами всех категорий - конфетами, кока-колой, айфонами, автозапчастями, автомобилями и даже за строительной техникой. "Казахстан - это входные ворота сейчас", - рассказывают они.

Русская служба Би-би-си съездила в Казахстан, чтобы разобраться, как работают схемы параллельного импорта из Казахстана в Россию.

Авторки: Анастасия Стогней, Анастасия Платонова

Съемка: Владимир Комиссаров

Монтаж: Владимир Комиссаров, Анастасия Платонова

Звук и цветокоррекция: Владимир Комиссаров