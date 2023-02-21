Что стало с культурой в России за год войны в Украине?

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Что стало с культурой в России за год войны в Украине?

23 минуты назад

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За год войны в Украине Владимир Путин не раз говорил о необходимости сохранения и защиты российской культуры. Накануне годовщины, обращаясь к Федеральному собранию, президент России отметил, что российская культура процветает и пообещал поддержку. А что на самом деле происходит с культурными деятелями и мероприятиями в стране?