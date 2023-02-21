Что стало с культурой в России за год войны в Украине?
Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.
За год войны в Украине Владимир Путин не раз говорил о необходимости сохранения и защиты российской культуры. Накануне годовщины, обращаясь к Федеральному собранию, президент России отметил, что российская культура процветает и пообещал поддержку. А что на самом деле происходит с культурными деятелями и мероприятиями в стране?
Многие представители этой сферы фактически получили запрет на профессиональную деятельность: спектакли и выставки отменяются, действуют черные списки артистов, за исполнение некоторых песен грозят штрафы и аресты. Однако российские политики и государственные медиа обвиняют Запад в отмене русской культуры – Чайковского, например. Так ли это? Разбирался Александр Новиченко.