Школа в шалаше: дети в Харьковской области построили укрытие для учебы

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Школа в шалаше: дети в Харьковской области построили укрытие для учебы

35 минут назад

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Николай Дзюба с друзьями живет в Гонтаровке - небольшом селе в часе езды от границы с Россией. В марте 2022 в Гонтаровку зашли российские военные, несколько месяцев семья мальчика жила под оккупацией.

Позже село освободили в ходе контрнаступления ВСУ, но школа так и не открылась - из-за военной агрессии России она работает только дистанционно.