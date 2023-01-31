Школа в шалаше: дети в Харьковской области построили укрытие для учебы
Школа в шалаше: дети в Харьковской области построили укрытие для учебы
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Николай Дзюба с друзьями живет в Гонтаровке - небольшом селе в часе езды от границы с Россией. В марте 2022 в Гонтаровку зашли российские военные, несколько месяцев семья мальчика жила под оккупацией.
Позже село освободили в ходе контрнаступления ВСУ, но школа так и не открылась - из-за военной агрессии России она работает только дистанционно.
Интернет в селе ловит только на холме, так что Николай с друзьями построил на там шалаш - пленку принесли из дома, столбики нарубили в ближайшем лесу, а песок нашли в самом селе.она