"Почему я не могу что-то мирно сказать?" В здание с антивоенной выставкой в Петербурге пришла полиция
"Почему я не могу что-то мирно сказать?" В здание с антивоенной выставкой в Петербурге пришла полиция
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В Петербурге полиция оцепила здание, где 31 января открылась выставка антивоенных плакатов. Работы известной в городе оппозиционерки, постоянной участницы антивоенных протестов Елены Осиповой разместила в своем помещении партия "Яблоко". Как там уточнили, полицейские сказали, что проверяют сообщение о минировании здания.
Пенсионерке Елене Осиповой 77 лет, она пережила блокаду. На различные оппозиционные акции она ходит с 2002 года. В 2022 году ее не раз задерживали во время акций против войны с Украиной.