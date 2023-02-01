"Почему я не могу что-то мирно сказать?" В здание с антивоенной выставкой в Петербурге пришла полиция

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"Почему я не могу что-то мирно сказать?" В здание с антивоенной выставкой в Петербурге пришла полиция

11 минут назад

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В Петербурге полиция оцепила здание, где 31 января открылась выставка антивоенных плакатов. Работы известной в городе оппозиционерки, постоянной участницы антивоенных протестов Елены Осиповой разместила в своем помещении партия "Яблоко". Как там уточнили, полицейские сказали, что проверяют сообщение о минировании здания.