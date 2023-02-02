Обзор танков: чем хороши и плохи те, что Запад даст Украине

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Обзор танков: чем хороши и плохи те, что Запад даст Украине

19 минут назад

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Украине поставят танки Leopard 2, британский Challenger 2, американский M1 Abrams.

До последнего момента эти поставки оставались оставались интригой. Но 25 января об этом официально сообщило германское правительство и президент США Джо Байден.