Обзор танков: чем хороши и плохи те, что Запад даст Украине
Обзор танков: чем хороши и плохи те, что Запад даст Украине
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Украине поставят танки Leopard 2, британский Challenger 2, американский M1 Abrams.
До последнего момента эти поставки оставались оставались интригой. Но 25 января об этом официально сообщило германское правительство и президент США Джо Байден.
Какие у танков преимущества и недостатки, а также помогут ли они одержать Украину победу в этой войне, объясняет корреспондент Би-би-си Павел Аксенов.