"С автоматами на танки": история бывшего "вагнеровца", бежавшего в Норвегию
"С автоматами на танки": история бывшего "вагнеровца", бежавшего в Норвегию
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Андрей Медведев вступил в ряды ЧВК "Вагнер", подписав контракт сроком на четыре месяца, который затем, по его словам, без его согласия неоднократно продлевался.
12 января 2023 он нелегально перешел сухопутную границу России с Норвегией, был задержан норвежскими пограничниками и сразу запросил защиту и политическое убежище.
В интервью агентству Рейтер Медведев заявил, что был свидетелем внесудебных расправ наемников ЧВК "Вагнер". Он говорит, что готов дать свидетельские показания в международном суде.