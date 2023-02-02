"С автоматами на танки": история бывшего "вагнеровца", бежавшего в Норвегию

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"С автоматами на танки": история бывшего "вагнеровца", бежавшего в Норвегию

36 минут назад

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Андрей Медведев вступил в ряды ЧВК "Вагнер", подписав контракт сроком на четыре месяца, который затем, по его словам, без его согласия неоднократно продлевался.

12 января 2023 он нелегально перешел сухопутную границу России с Норвегией, был задержан норвежскими пограничниками и сразу запросил защиту и политическое убежище.