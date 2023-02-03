Интервью с российским офицером, не желавшим воевать
Интервью с российским офицером, не желавшим воевать
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Бывший российский офицер утверждает, что украинских мужчин жестоко допрашивали в плену, в них стреляли и угрожали им изнасилованием.
Константин Ефремов - офицер самого высокого ранга, согласившийся рассказать об этом открыто. В интервью Би-би-си он рассказал, что в России его теперь считают предателем и перебежчиком.