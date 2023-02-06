Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Последствия землетрясения на границе Турции и Сирии

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ” Контекст ”: она поможет вам разобраться в событиях.

На границе Турции и Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,4 балла. Более шести тысяч человек пострадали, погибших больше тысячи.

Подземные толчки ощущались в Ливане, Ираке, Египте, Греции, на Кипре, в Армении и Израиле. В Италии объявили об опасности цунами после землетрясения в Турции, но вскоре уведомление было отозвано.Подробнее о последствиях землетрясения читайте на нашем сайте.