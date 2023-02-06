Последствия землетрясения на границе Турции и Сирии
Последствия землетрясения на границе Турции и Сирии
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На границе Турции и Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,4 балла. Более шести тысяч человек пострадали, погибших больше тысячи.
Подземные толчки ощущались в Ливане, Ираке, Египте, Греции, на Кипре, в Армении и Израиле. В Италии объявили об опасности цунами после землетрясения в Турции, но вскоре уведомление было отозвано.Подробнее о последствиях землетрясения читайте на нашем сайте.