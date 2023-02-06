Репортер в Турции спас ребенка во время повторного землетрясения
Репортер в Турции спас ребенка во время повторного землетрясения
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Репортер ANews оказался в прямом эфире во время повторных толчков в городе на востоке Турции.
Он направлялся с группой к разрушенному зданию, чтобы снять работу спасателей, когда начались новые толчки и стал помогать местным жителям. Подробнее по последствиях мощного землетрясения в Турции и Сирии читайте здесь.