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Землетрясение в Турции и Сирии: разбор завалов осложняет погода

26 минут назад

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По последним данным, в Турции и Сирии в результате землетрясения погибло более 5 тысяч человек, а по оценкам ВОЗ, число погибших в итоге может составить 23 тысячи человек.

Утром в понедельник первое землетрясение магнитудой 7,8 произошло на юго-востоке Турции и в приграничных районах Сирии.В Турции это сильнейшее землетрясение с 1939 года. Многие страны направили в Турцию и Сирию спасателей и помощь. К утру 7 февраля в работах участвуют более 23 тыс. спасателей.