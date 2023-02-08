Мэр Харькова о войне, штрафах за русский язык, отношении к России и Пушкину

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Мэр Харькова о войне, штрафах за русский язык, отношении к России и Пушкину

44 минуты назад

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Война, которая началась почти год назад, изменила каждый украинский город и село, однако в Харькове, возможно, эти изменения ощущаются по-особому.

Второй по величине город Украины, университетский и научный центр, с парками, к которым на выходные с радостью приезжали жители соседнего российского областного центра Белгорода, сегодня встречает своих гостей противотанковыми ежами, фанерными листами вместо десятков оконных стекол, выбитых при российских обстрелах и слоганами "город-герой" и "Харьков – железобетон" на своих улицах.

Игорь Терехов стал полноправным городским головой за неполные три месяца до полномасштабного вторжения, и многие считают его продолжателем дела покойного Геннадия Кернеса, чьим заместителем он был много лет.

Превращение Харькова во фронтовой город трансформировало Терехова, строителя по образованию, сторонника предоставления русскому языку статуса регионального, в кризисного менеджера, все чаще переходящего в публичной коммуникации на украинский, и который, размышляя о будущем своего города, констатирует: "Украина станет членом НАТО, и тогда Харьков будет в безопасности".