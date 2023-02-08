"Дайте нам крылья". Главные заявления президента Украины Зеленского в Британии
"Дайте нам крылья". Главные заявления президента Украины Зеленского в Британии
Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.
8 февраля президент Украины прибыл на британском военном самолете в Лондон. Он побывал на Даунинг-стрит, выступил перед депутатами парламента и встретился с королем Чарльзом III.
Во время выступления перед парламентариями Зеленский призвал Лондон предоставить украинским вооруженным силам боевые самолеты.
Русская служба Би-би-си собрала главное о визите Зеленского в Британию.