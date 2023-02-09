Запуск дрона и семья в подвале: репортаж Би-би-си из Бахмута
Запуск дрона и семья в подвале: репортаж Би-би-си из Бахмута
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От Бахмута мало что осталось. Ракеты пробивают стены зданий. Электричества и водоснабжения давно нет. Уехала и большая часть довоенного населения, насчитывавшего около 70 тысяч человек. Но некоторые семьи с детьми по-прежнему в городе, ухитряясь находить укрытие в том, что от него осталось.
Корреспондент Би-би-си Орла Герин посетила Бахмут и его окрестности, вот что она там увидела.