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Запуск дрона и семья в подвале: репортаж Би-би-си из Бахмута

час назад

От Бахмута мало что осталось. Ракеты пробивают стены зданий. Электричества и водоснабжения давно нет. Уехала и большая часть довоенного населения, насчитывавшего около 70 тысяч человек. Но некоторые семьи с детьми по-прежнему в городе, ухитряясь находить укрытие в том, что от него осталось.