"Кажется, что волонтерит весь город": как иммигранты помогают в Турции

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

"Кажется, что волонтерит весь город": как иммигранты помогают в Турции

13 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии по данным на 9 февраля превысило 21 тысячу человек. И эта цифра продолжает неуклонно расти.

В Турцию и Сирию отправились спасатели из разных стран мира, чтобы помочь справиться с последствиями землетрясения.