"Кажется, что волонтерит весь город": как иммигранты помогают в Турции
"Кажется, что волонтерит весь город": как иммигранты помогают в Турции
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Число жертв землетрясения в Турции и Сирии по данным на 9 февраля превысило 21 тысячу человек. И эта цифра продолжает неуклонно расти.
В Турцию и Сирию отправились спасатели из разных стран мира, чтобы помочь справиться с последствиями землетрясения.
Обычные люди, в том числе из стран бывшего СНГ, живущие в разных городах Турции, тоже помогают чем могут.