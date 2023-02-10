Выжившие под завалами: как спасатели достают из-под обломков после землетрясения детей и животных
Выжившие под завалами: как спасатели достают из-под обломков после землетрясения детей и животных
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Число погибших во время землетрясений в Сирии и Турции уже превысило 22 тысячи человек.
И хотя надежды найти выживших все меньше, спасатели продолжают работу и иногда им удается спасти, кто провел под завалами более 100 часов. Среди выживших столько долгое время под обломками - грудной ребенок, родившийся всего 10 дней назад.