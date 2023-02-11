Инстаграм: как "запрещенная соцсеть с картинками" влияет на нас | Документальный фильм Би-би-си

час назад

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Подпись к фото, Bлияние Instagram на общество все еще под вопросом, и правительства многих стран прилагают усилия для его регулирования

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За последние десять лет число пользователей Instagram по всему миру достигло миллиарда, и он стал движущей силой перемен в нашем образе жизни, трендах и культуре. Но его влияние на общество все еще под большим вопросом, и правительства многих стран прилагают усилия для его регулирования.

В 2020 году бывшая сотрудница Facebook раскрыла данные внутреннего отчета компании, согласно которому Инстаграм создает у своих молодых подписчиков негативный образ тела и способствует самоповреждению среди подростков. Создатели фильма поговорили с инфлюенсерами и простыми пользователями, ставшими жертвами непродуманной политики безопасности и алгоритмов платформы.

* Компания Meta, владеющая соцсетями Instagram и Facebook, признана в России экстремистской организацией