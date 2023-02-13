Сириец, потерявший жену и детей после землетрясения, вернулся в разрушенный дом

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Сириец, потерявший жену и детей после землетрясения, вернулся в разрушенный дом

6 минут назад

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Житель сирийского города Джабла Надер Фадил в результате землетрясения потерял жену и двоих детей. Он вернулся к своему дому в надежде найти уцелевшие вещи, напоминающие ему о близких.

Город Джабла находится в одной из наиболее пострадавших провинций Сирии - Латакии. От землетрясения в Сирии также сильно пострадали провинции Алеппо, Хама, Идлиб и Тартус.