Сириец, потерявший жену и детей после землетрясения, вернулся в разрушенный дом
Сириец, потерявший жену и детей после землетрясения, вернулся в разрушенный дом
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Житель сирийского города Джабла Надер Фадил в результате землетрясения потерял жену и двоих детей. Он вернулся к своему дому в надежде найти уцелевшие вещи, напоминающие ему о близких.
Город Джабла находится в одной из наиболее пострадавших провинций Сирии - Латакии. От землетрясения в Сирии также сильно пострадали провинции Алеппо, Хама, Идлиб и Тартус.
Землетрясение, которое произошло 6 февраля в Сирии и Турции, унесло жизни более чем 36 тысяч человек.