"Мы едины, как и прежде". Встреча министров стран НАТО по поддержке Украине

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

"Мы едины, как и прежде". Встреча министров стран НАТО по поддержке Украине

14 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

14 февраля в Брюсселе министры обороны стран НАТО обсудили долгосрочную поддержку Украине на встрече Контактной группы в формате "Рамштайн". В группу входят около 50 стран - это страны НАТО, большинство государств Евросоюза и их союзники из Африки и Азии.

Делегаты встретились в формате "Рамштайн" в первой половине дня. Позднее в Брюсселе будут проходить переговоры министров обороны НАТО.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что союзники продолжат помогать Украине, потому что не хотят жить в мире, где “автократы могут нападать на своих мирных соседей”. Дмитрий Песков назвал НАТО враждебной организацией для России.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: