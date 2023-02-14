"Мы едины, как и прежде". Встреча министров стран НАТО по поддержке Украине
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14 февраля в Брюсселе министры обороны стран НАТО обсудили долгосрочную поддержку Украине на встрече Контактной группы в формате "Рамштайн". В группу входят около 50 стран - это страны НАТО, большинство государств Евросоюза и их союзники из Африки и Азии.
Делегаты встретились в формате "Рамштайн" в первой половине дня. Позднее в Брюсселе будут проходить переговоры министров обороны НАТО.
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что союзники продолжат помогать Украине, потому что не хотят жить в мире, где “автократы могут нападать на своих мирных соседей”. Дмитрий Песков назвал НАТО враждебной организацией для России.
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