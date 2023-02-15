Отставка Стерджен: символ борьбы за независимость Шотландии уходит с поста первого министра

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Отставка Стерджен: символ борьбы за независимость Шотландии уходит с поста первого министра

43 минуты назад

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15 февраля на спешно созванной пресс-конференции в Эдинбурге первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен объявила о своей отставке.

За последнее время шотландское правительство столкнулось с рядом сложностей. Верховный суд Великобритании запретил проведение нового референдума о независимости Шотландии, а на саму Стерджен обрушилась волна критика из-за того, что человека, обвиненного в двух изнасилованиях и объявившего себя транс-женщиной, отправили в женскую тюрьму.

Стерджен, однако, заявила, что ее уход никак не связан с “сиюминутными проблемами” и что ее преемник обязательно сумеет вывести Шотландию из состава Великобритании.

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