В Москве полиция задержала гея из Чечни

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В Москве полиция задержала гея из Чечни

40 минут назад

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В московском аэропорту Домодедово полиция задержала чеченца Идриса Арсамикова, который скрывался от преследования из-за гомосексуальности. В 2018 году после пыток Идрис уехал из России и получил убежище в Нидерландах.

Весной 2022 года он приехал в Чечню на похороны отца. Там он остался без документов и только сейчас смог сбежать в Москву, чтобы вернуться в Нидерланды.