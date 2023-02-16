В Москве полиция задержала гея из Чечни
В Москве полиция задержала гея из Чечни
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В московском аэропорту Домодедово полиция задержала чеченца Идриса Арсамикова, который скрывался от преследования из-за гомосексуальности. В 2018 году после пыток Идрис уехал из России и получил убежище в Нидерландах.
Весной 2022 года он приехал в Чечню на похороны отца. Там он остался без документов и только сейчас смог сбежать в Москву, чтобы вернуться в Нидерланды.
В аэропорту его передали чеченским полицейским, которые увезли его в неизвестном направлении.
Видео, Гомосексуал из Чечни: "Это истребление геев", Продолжительность 2,50
Некоторые бежавшие из Чечни геи скрываются на тайных квартирах. Один из них рассказал корреспонденту Би-би-си Саре Рейнсфорд, что на протяжении целой недели его избивали и подвергали пыткам.