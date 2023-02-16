Удар по жилому району Покровска в Донецкой области
Удар по жилому району Покровска в Донецкой области
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Три человека погибли и 11 получили ранения в результате российского удара по Покровску в Донецкой области. Об этом заявил глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко.
Войска РФ ударили по жилому микрорайону города утром 15 февраля. Пострадали 4 многоэтажных здания и школа.
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