"Как будто я мог не согласиться". Лукашенко прилетел в Москву на переговоры с Путиным

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"Как будто я мог не согласиться". Лукашенко прилетел в Москву на переговоры с Путиным

31 минуту назад

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17 февраля Александр Лукашенко прилетел в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. Лидеры двух стран обсудили вопросы безопасности, обороны, а также интеграцию стран в рамках Союзного государства.

Накануне Лукашенко заявил, что Беларусь может снова стать плацдармом для российского наступления. В тот же день в интервью Би-би-си президент Украины назвал это "большой ошибкой".

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