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Путин и "война". Как и в каком контексте это слово использует президент России

33 минуты назад

Российские власти называют вторжение в Украину "специальной военной операцией". Аббревиатуру СВО использует и президент Путин. Россиян неоднократно штрафовали и задерживали за использование слова "война" на плакатах, в соцсетях, в переписке. Владимир Путин же сам использует его часто. Но войной он чаще всего называет действия "коллективного Запада". Русская служба Би-би-си собрала примеры из различных выступлений президента.