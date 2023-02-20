"Впереди очень трудные дни, недели и годы". Видео визита Джо Байдена в Киев
"Впереди очень трудные дни, недели и годы". Видео визита Джо Байдена в Киев
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В день девятой годовщины расстрела протестующих на Майдане в столицу Украины неожиданно прибыл президент США Джо Байден. Он анонсировал новые критически важные поставки вооружений, включая артиллерийские боеприпасы, противотанковые системы, радары для наблюдения за воздушным пространством.
Также президент США пообещал ввести дополнительные санкции в отношении российской элиты и компаний, которые поддерживают российский ВПК.