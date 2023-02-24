Год войны в Украине: сколько российских военных погибло и о чем говорят эти цифры?
Год войны в Украине: сколько российских военных погибло и о чем говорят эти цифры?
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За год с начала полномасштабной войны России в Украине погибло по меньшей мере 15 тысяч российских военных. Би-би-си совместно с "Медиазоной" (издание объявлено в РФ иноагентом) и командой волонтеров ведет подсчет погибших по открытым источникам.
Как именно ведется эта работа и как менялась статистика в течение года - рассказывает корреспондент Би-би-си Ольга Ившина.
Мы продолжаем собирать данные о погибших военнослужащих. Если вы хотите поделиться информацией по этой теме, пожалуйста, напишите письмо на bbcrussian@bbc.co.uk или свяжитесь с нами по ссылке.