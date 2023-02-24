Год войны в Украине: сколько российских военных погибло и о чем говорят эти цифры?

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Год войны в Украине: сколько российских военных погибло и о чем говорят эти цифры?

29 минут назад

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За год с начала полномасштабной войны России в Украине погибло по меньшей мере 15 тысяч российских военных. Би-би-си совместно с "Медиазоной" (издание объявлено в РФ иноагентом) и командой волонтеров ведет подсчет погибших по открытым источникам.

Как именно ведется эта работа и как менялась статистика в течение года - рассказывает корреспондент Би-би-си Ольга Ившина.